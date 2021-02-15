Шаман прогнал главу Алтая с обряда и лишил его благословения

Фото: духовный центр тюрков "Кин Алтай"

Главу Республики Алтай Олега Хорохордина прогнали с обряда в честь Нового года по алтайскому календарю, сообщили amic.ru в духовном центре тюрков "Кин Алтай". Инцидент произошел ранним утром 14 февраля.

По словам представителей организации, руководитель региона в сопровождении других чиновников пришел на гору Тугая, где традиционно проводится церемония, и запретил шаману Акаю Кине вести мероприятие.

"Глава Алтая хотел, чтобы шаман покинул священное место. Но вместо этого шаман сам прогнал главу региона с обряда. Высшее лицо региона и сопровождающие его лица ждали на 20-градусном морозе, пока алтайцы проведут обряд, – рассказали в "Кин Алтае". – Дождавшись, когда они завершили, чиновники прошли на это место, по всей видимости, чтобы провести еще один обряд, но уже под руководством того человека, которого глава республики хотел видеть главным по обряду".

Глава духовного центра тюрков "Кин Алтай" Акай Кине расценил такое поведение Олега Хорохордина как личное оскорбление и "лишил главу республики благословения после ритуального обряда".

Ранее Акай Кине выразил уверенность, что Республика Алтай дольше всех в России продержалась под натиском COVID-19 благодаря целому комплексу факторов, в число которых, по его мнению, вошли защита "принцессы Укока" и меры безопасности, принятые местными властями и поддержанные населением.