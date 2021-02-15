В Барнауле оборудовали детский сад для детей с диабетом

Детский сад № 248 в Барнауле начал принимать детей, страдающих диабетом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края в социальной сети "ВКонтакте".

Дошкольное учреждение получило соответствующий сертификат. У воспитанников будут вести постоянный контроль сахара в крови, а также кормить едой по специально разработанному меню.

Воспитатели получили подробные разъяснения от специалистов, как следует работать с диабетиками.

"Дети с сахарным диабетом занимаются в общеразвивающих группах вместе со всеми, – уточнили региональные власти. – Отличается только меню, в котором нет сладостей, а также каждые два часа замеряют уровня сахара в крови. В садике ведется гликемический профиль каждого ребенка".

Стоит отметить, что всего в Алтайском крае проживают около 150 дошкольников с диагнозом "сахарный диабет".