В Алтайском крае оштрафовали мужчину, заступившегося за пьяную жену

Жителя Камня-на-Оби оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление представителя власти, сообщают "Каменские известия". Мужчина вступился за свою супругу, против которой составляли протокол об административном нарушении.

Девушка-водитель стала участницей ДТП в Камне-на-Оби в конце июня 2020 года после того, как отказалась выполнить остановку транспорта по требованию сотрудников полиции.

Автолюбительница отвлеклась, пытаясь что-то объяснить поравнявшемуся с ней экипажу. Нескольких секунд оказалось достаточно, чтобы автомобиль зацепил ближайший столб. Машина получила повреждения. Впоследствии выяснилось, что горожанка была пьяна.

Кавалер попытался заступиться за возлюбленную и принялся ругать правоохранителей, используя ненормативную лексику.

На суде горожанин признал свою вину и раскаялся в содеянном, что было принято судьей как смягчающие обстоятельства.