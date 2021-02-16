Жители алтайского села жалуются на протекающую крышу многоквартирного дома

Жители села Б. Ключи в сообществе Barnaul 22 рассказали о проблемах с ремонтом в многоквартирном доме. Из-за дыр в крыше в квартирах "плывут" стены.

"Дом по ул. Центральной, 22, а точнее крыша, находится в аварийном состоянии. Региональный оператор по капитальному ремонту нас откладывает каждый год на новый год, администрация села и района не желает нам помочь. Мы как можем своими силами пытаемся подлатать ее, но это бесполезно. Сегодня пришла соседка со второго этажа, у нее уже начало течь по стенам, хотя еще не началась весна", – написал автор сообщения.

В комментариях под постом один из пользователей рассказал, что сталкивался с подобной проблемой и решить ее удалось при помощи прокуратуры.