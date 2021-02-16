Барнаульский бизнесмен построит ледовый дворец в Пензе за 330 миллионов

Компания "Арена", принадлежащая барнаульскому бизнесмену Михаилу Дроздову, построит ледовый дворец в Пензе за 330 миллионов. Появиться объект должен к 31 июля 2022 года на улице 65-летия Победы в восьмом микрорайоне Арбеково.

Что за дворец построят в Пензе?

Как сообщает "Аргументы и факты. Пенза", соперником алтайской фирмы было ООО "Пенза-Стройком", предложившее выполнить работы за 328,5 миллиона рублей.

Заявки оценивались по двум критериям: "Квалификация участника" и "Цена". ООО "Пенза-Стройком" набрало 8,47 и 60 баллов (итоговая сумма – 68,47), ООО "Арена" – 40 и 59,73 (итоговая сумма – 99,73). Планируется, что работы начнутся 22 февраля 2021 года.

"В принципе это нормальная практика, если в городе нет компаний, имеющих нужные технологии производства. Однако не считаю, что компания из Барнаула может обеспечить нужный высокий класс, которого якобы нет у пензенской компании. Почему в данном случае выбрали команду из другого региона, мне неясно. Два миллиона при такой сумме – ничтожная разница. А параметр "квалификация участника" очень относительный", – приводит издание слова члена Общественной палаты города Владимира Лощинина.

Кто такой Михаил Дроздов и где он еще строит арены?

Михаил Дроздов руководит бизнесом по производству редукционно-охладительных установок. Также он занимается их монтажом и строительством специальных зданий для этого. Именно Дроздов выкупил барнаульский Дворец спорта и зрелищ и отремонтировал его. Кроме того, его компания построила в городе "Карандин-Арену". В декабре 2020 года он сдал очередной объект – ледовый дворец "Гимаев Арена" в Рубцовске. Ее возвели в рамках нацпроекта "Демография". Из федерального и краевого бюджетов на его строительство направили 121,7 млн рублей, еще 127,2 млн рублей вложила компания "Арена".

Сейчас Михаил Дроздов строит еще несколько крупных арен по России. Например, в Бийске, Бурятии, Хакасии и теперь в Пензе.