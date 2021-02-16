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Барнаульский бизнесмен построит ледовый дворец в Пензе за 330 миллионов

, ИА "Амител"
Фирма выиграла аукцион, хотя поставила ценник выше конкурента
Фото: 'Рива-спорт'

Фото: "Рива-спорт"

Компания "Арена", принадлежащая барнаульскому бизнесмену Михаилу Дроздову, построит ледовый дворец в Пензе за 330 миллионов. Появиться объект должен к 31 июля 2022 года на улице 65-летия Победы в восьмом микрорайоне Арбеково.

Что за дворец построят в Пензе?

Как сообщает "Аргументы и факты. Пенза", соперником алтайской фирмы было ООО "Пенза-Стройком", предложившее выполнить работы за 328,5 миллиона рублей.

Заявки оценивались по двум критериям: "Квалификация участника" и "Цена". ООО "Пенза-Стройком" набрало 8,47 и 60 баллов (итоговая сумма – 68,47), ООО "Арена" – 40 и 59,73 (итоговая сумма – 99,73). Планируется, что работы начнутся 22 февраля 2021 года.

"В принципе это нормальная практика, если в городе нет компаний, имеющих нужные технологии производства. Однако не считаю, что компания из Барнаула может обеспечить нужный высокий класс, которого якобы нет у пензенской компании. Почему в данном случае выбрали команду из другого региона, мне неясно. Два миллиона при такой сумме – ничтожная разница. А параметр "квалификация участника" очень относительный", – приводит издание слова члена Общественной палаты города Владимира Лощинина.

Кто такой Михаил Дроздов и где он еще строит арены?

Михаил Дроздов руководит бизнесом по производству редукционно-охладительных установок. Также он занимается их монтажом и строительством специальных зданий для этого. Именно Дроздов выкупил барнаульский Дворец спорта и зрелищ и отремонтировал его. Кроме того, его компания построила в городе "Карандин-Арену". В декабре 2020 года он сдал очередной объект – ледовый дворец "Гимаев Арена" в Рубцовске. Ее возвели в рамках нацпроекта "Демография". Из федерального и краевого бюджетов на его строительство направили 121,7 млн рублей, еще 127,2 млн рублей вложила компания "Арена".

Сейчас Михаил Дроздов строит еще несколько крупных арен по России. Например, в Бийске, Бурятии, Хакасии и теперь в Пензе.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

16.02.2021 11:50
гость

Гонщик то как разогнался. Он так все дворцами застроит

16.02.2021 11:52
- гость -

это прекрасно

16.02.2021 11:58
- гость -

помним мишгану двух невинно им убиенных
бох ноги свесил все видит

16.02.2021 12:00
- гость -

Дважды убийца? Но рукопожатый.

16.02.2021 12:08
- гость -

16.02.2021 11:58
- гость
это вы о чем?

16.02.2021 12:10
- гость -

Больше пьяным не ездит?

16.02.2021 12:12
Гость

А еще он известен как бывший владелец Ауди Ку7

16.02.2021 12:17
- гость -

одних садят за "украл еду в магазине", другой, убивший велосипедиста и девчонку БУХИМ за рулем, успешный бизнесмен. Трэш полнейший

16.02.2021 12:22
- гость -

Трэш не трэш, а знаете как дорого это стоит, чтоб не доказали.

16.02.2021 12:36
- гость -

народная молва долго такое помнить будет

16.02.2021 12:45
- гость -

Пообещает что построит ледовый дворец а в результате откроет торговый центр как в Брнео на Бабуркина

16.02.2021 12:46
не чайкин

Слава, зачем ты ему подыгрываешь, нет ничего у него ни в Хакасии, ни в Бурятии ни тем более в Бийске, это же легко проверить, для чего дроздовские хотелки выдавать за действительность, да и Новокузнецке он славно "поработал" ДСКМ - местный колом стоит и непонятно когда что сдвинется, Так, что Пенза тоже не факт, судя по настрою местных властей, "Мотор" тоже не строится только благодаря ему, он все на паузе держит, т.к. ледовый монополист в регионе. Пусть вон Нифонтов за него топит и в жопу его целует!!!

16.02.2021 12:59
АБОРИГЕН

Дела у РОУ в гору идут судя по всему. Работяги наверное как сыр в масле катаются?

16.02.2021 13:13
не чайкин

аборигену!!!!! АГА, сосут энный предмет, сами знаете у кого!!!!

16.02.2021 13:40
- гость -

Что особенного. Сегодня любой гражданин может принять участие в любом аукционе и победить. Наймет строительную компанию и построить.

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