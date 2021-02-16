Барнаульский бизнесмен построит ледовый дворец в Пензе за 330 миллионов

Компания "Арена", принадлежащая барнаульскому бизнесмену Михаилу Дроздову, построит ледовый дворец в Пензе за 330 миллионов. Появиться объект должен к 31 июля 2022 года на улице 65-летия Победы в восьмом микрорайоне Арбеково.
Что за дворец построят в Пензе?
Как сообщает "Аргументы и факты. Пенза", соперником алтайской фирмы было ООО "Пенза-Стройком", предложившее выполнить работы за 328,5 миллиона рублей.
Заявки оценивались по двум критериям: "Квалификация участника" и "Цена". ООО "Пенза-Стройком" набрало 8,47 и 60 баллов (итоговая сумма – 68,47), ООО "Арена" – 40 и 59,73 (итоговая сумма – 99,73). Планируется, что работы начнутся 22 февраля 2021 года.
"В принципе это нормальная практика, если в городе нет компаний, имеющих нужные технологии производства. Однако не считаю, что компания из Барнаула может обеспечить нужный высокий класс, которого якобы нет у пензенской компании. Почему в данном случае выбрали команду из другого региона, мне неясно. Два миллиона при такой сумме – ничтожная разница. А параметр "квалификация участника" очень относительный", – приводит издание слова члена Общественной палаты города Владимира Лощинина.
Кто такой Михаил Дроздов и где он еще строит арены?
Михаил Дроздов руководит бизнесом по производству редукционно-охладительных установок. Также он занимается их монтажом и строительством специальных зданий для этого. Именно Дроздов выкупил барнаульский Дворец спорта и зрелищ и отремонтировал его. Кроме того, его компания построила в городе "Карандин-Арену". В декабре 2020 года он сдал очередной объект – ледовый дворец "Гимаев Арена" в Рубцовске. Ее возвели в рамках нацпроекта "Демография". Из федерального и краевого бюджетов на его строительство направили 121,7 млн рублей, еще 127,2 млн рублей вложила компания "Арена".
Сейчас Михаил Дроздов строит еще несколько крупных арен по России. Например, в Бийске, Бурятии, Хакасии и теперь в Пензе.
Комментарии
Гонщик то как разогнался. Он так все дворцами застроит
это прекрасно
помним мишгану двух невинно им убиенных
бох ноги свесил все видит
Дважды убийца? Но рукопожатый.
16.02.2021 11:58
- гость
это вы о чем?
Больше пьяным не ездит?
А еще он известен как бывший владелец Ауди Ку7
одних садят за "украл еду в магазине", другой, убивший велосипедиста и девчонку БУХИМ за рулем, успешный бизнесмен. Трэш полнейший
Трэш не трэш, а знаете как дорого это стоит, чтоб не доказали.
народная молва долго такое помнить будет
Пообещает что построит ледовый дворец а в результате откроет торговый центр как в Брнео на Бабуркина
Слава, зачем ты ему подыгрываешь, нет ничего у него ни в Хакасии, ни в Бурятии ни тем более в Бийске, это же легко проверить, для чего дроздовские хотелки выдавать за действительность, да и Новокузнецке он славно "поработал" ДСКМ - местный колом стоит и непонятно когда что сдвинется, Так, что Пенза тоже не факт, судя по настрою местных властей, "Мотор" тоже не строится только благодаря ему, он все на паузе держит, т.к. ледовый монополист в регионе. Пусть вон Нифонтов за него топит и в жопу его целует!!!
Дела у РОУ в гору идут судя по всему. Работяги наверное как сыр в масле катаются?
аборигену!!!!! АГА, сосут энный предмет, сами знаете у кого!!!!
Что особенного. Сегодня любой гражданин может принять участие в любом аукционе и победить. Наймет строительную компанию и построить.