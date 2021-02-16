Пьяная жительница Алтая накормила ребенка грудью. Малыш скончался

Следственный комитет Республики Алтай возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") против 32-летней жительницы Горно-Алтайска. По версии следствия, после празднования своего дня рождения с употреблением спиртного женщина покормила четырехмесячного сына грудью, после чего тот умер.

Как пишет пресс-служба ведомства, женщина праздновала свой день рождения 11 января 2021 года, после чего легла спать рядом с малолетним сыном. Ночью она дважды накормила ребенка, "достоверно зная, что в ее грудном молоке содержится спирт, опасный для жизни и здоровья младенца".

Сейчас следователи собирают улики и устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе и условия воспитания детей в этой семье.