Актера Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге

71-летнего актера театра и кино Михаила Боярского госпитализировали с высокой температурой и симптомами ОРВИ. Сейчас он находится в одной из больниц Санкт-Петербурга.

"У него была температура и слабость. Он не в ковидном отделении лежит. Возможно, это реакция на погоду, мы не знаем. Он обследуется. Звонит и проклинает, что жена отправила его в больницу, – сказала супруга Боярского Лариса Луппиан телеканалу "78".

По предварительной информации, у артиста неуточненная пневмония, однако экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. В 1972 году окончил ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, после чего начал играть в Театре имени Ленсовета.

За свою карьеру Боярский успел сняться более чем в 70 фильмах и сериалах, в том числе таких как "Д'Артаньян и три мушкетера", "Человек с бульвара Капуцинов", "Гардемарины, вперед!" и других.