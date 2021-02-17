МТС Медиа выпустит в прокат первый полнометражный фильм "Девятаев"

29 апреля в широкий российский прокат выходит новый военный экшен-фильм Тимура Бекмамбетова "Девятаев". Это история советского военного летчика, который оказавшись в немецком плену, планирует побег на самолете с особо охраняемой базы, где нацисты разрабатывают секретное оружие, способное в последний момент изменить ход войны. В основу картины легли воспоминания Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Посмотреть трейлер можно на официальном YouTube-канале.

"Девятаев" станет первым блокбастером, который после проката в кинотеатрах будет доступен в эксклюзивной версии на экранах мобильных устройств и через Smart TV в телевизорах: специальная версия фильма в вертикальном формате выйдет в онлайн-кинотеатре МТС ТВ (на мультимедийной платформе компании МТС Медиа).

Главные роли в приключенческой киноленте сыграли Павел Прилучный ("Мажор"), Павел Чинарев ("Мажор"), Алексей Филимонов ("Кислород"), Дарья Златопольская ("Шапито-шоу") и другие. Режиссерами фильма стали Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов, которые вместе работали над картинами "Ночной дозор" и "Пешаварский вальс".

"Девятаев" станет одним из первых проектов, снятых в уникальном формате для мобильных устройств: после проката в кинотеатрах фильм будет эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре МТС ТВ (на мультимедийной платформе компании МТС Медиа), причем в специальной вертикальной версии. Партнерство с Тимуром Бекмамбетовым – это знак качества и гарантия зрелищности, оригинальных историй и инновационных решений в кино", – комментирует генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.

Режиссер Тимур Бекмамбетов, известный зрителям как автор зрелищных и новаторских фильмов как в России, так и в Голливуде ("Ночной дозор", "Дневной дозор", "Особо опасен", "Время первых") создал не просто масштабный военный экшен о подвигах лётчиков времён Великой Отечественной, но уникальное с технологической точки зрения кино.

Для воссоздания эффекта присутствия при постановке воздушных боев, чтобы зритель смог почувствовать себя в кабине истребителя, идущего в атаку или срывающегося в пике, актеры репетировали поединки в военном онлайн-симуляторе War Thunder компании Gaijin Entertainment. Съемки фильма "Девятаев" велись в павильонах "Ленфильма" и в Кронштадте. Часть из них прошла в дистанционном формате из-за начала пандемии коронавируса.

"Мне хотелось рассказать эту невероятную историю невероятным способом. В ней соединились удивительная судьба человека, которая меняет наши представления о героизме, и уникальный эпизод Второй мировой войны, который мог в последний момент изменить весь ход событий. Этот невозможный сценарий написала сама жизнь – нам оставалось только придумать, как рассказать о герое и событиях на экране", – комментирует режиссер и продюсер фильма Тимур Бекмамбетов.

Отметим, что МТС Медиа – это дочерняя компания Группы МТС, развивающая ее медиаактивы и телевизионные продукты, которые включают IPTV, кабельное и спутниковое телевизионное вещание, распространение и производство контента, управление киностудией "Кинополис". Одним из приоритетов МТС Медиа - развитие собственной мультимедийной платформы МТС ТВ.