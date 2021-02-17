Блогер создал велосипед на циркулярных пилах. Идеально для "замерзшего" Барнаула

В интернете набирает популярность видео, где молодой человек рассекает по замерзшему озеру на не совсем обычном велосипеде. Дело в том, что вместо резиновых колес у транспорта циркулярные пилы. Ролик о таком необычном способе передвижения по льду выпустил научно-популярный канал The Q. В нем подробно показано, как сделать немного жуткую двухколесную машину. В фильмах о зомби она вписалась бы идеально, ну или в замерзшем Барнауле. Напомним, после резких перепадов температур столица Алтайского края последние недели представляла собой один большой каток.