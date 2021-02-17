Блогер создал велосипед на циркулярных пилах. Идеально для "замерзшего" Барнаула

В интернете набирает популярность видео, где молодой человек рассекает по замерзшему озеру на не совсем обычном велосипеде. Дело в том, что вместо резиновых колес у транспорта циркулярные пилы. Ролик о таком необычном способе передвижения по льду выпустил научно-популярный канал The Q. В нем подробно показано, как сделать немного жуткую двухколесную машину. В фильмах о зомби она вписалась бы идеально, ну или в замерзшем Барнауле. Напомним, после резких перепадов температур столица Алтайского края последние недели представляла собой один большой каток.
Комментарии
главное через руль не уе...
очередной претендент на премию Дарвина...
выгнать деятеля на распил ледовых блоков
балбес. передний диск неправильно поставил
Он постоянно мается дурью. У него еще есть видео про велик, где колеса из адидасов.
12:37- гость - "балбес. передний диск неправильно поставил"
Слышь, "ботаник", хватит свою дурь тут показывать, все он правильно поставил, а балбес это ты
12:55, Заказ уже сделал? )))
Ооооох, блииин, если кому по ноге проедет...
"Он постоянно мается дурью"
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Выходит, что дурью маятся 16 млн просмотревших, а чувак этим пользуется.
В любом, случае очень неудобный апгрейд, т.к. надо тащить изрядно потяжелевший берег до озера, и "колёса" эти очень травмоопасны.
В 13:04 не "берег" а "велик"
Ради одной втулки угробил целое колесо. По-моему, так это глупо. Да и ездить он, в отличие от работы инструментом, не умеет. Кто ж давит на педаль серединой стопы? 50% усилий просто впустую. И вообще вся идея немного отдаёт бредятиной. Намного проще (и дешевле выйдет!) просто поставить резину с шипами.
то павсекакий, то гость 12:37, то ботаник..а оказывается, это одно лицо, один и тот же балбес
13:12, ты ли чо ли?.. "гений" самоделкин
17.02.2021 13:11
- гость -
Он на этом угробленном колесе заработал больше,чем у тебя в голове укладывается. Да и правильность нажатия на педаль на количество просмотров не влияет.