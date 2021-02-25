Ура, каникулы. Список стран, куда уже сегодня могут отправиться россияне на отдых

В марте Кипр открывает границы для туристов из всех стран. Посещать эту страну можно будет без карантинных ограничений, конечно, если по прибытии у вас окажется отрицательный результат на COVID-19. Но и кроме Кипра у россиян уже сейчас есть выбор, куда отправиться на отдых за рубеж. Весенний авитаминоз и сезонная хандра легко лечатся жарким солнцем и положительными впечатлениями. Во многих странах при въезде необходимо лишь заполнить анкету, предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 и иметь при себе медицинскую страховку, покрывающую лечение от коронавируса. Но в некоторых по-прежнему действуют строгие карантинные меры. Куда можно поехать на отдых уже сегодня, сколько это стоит и как сделать так, чтобы вас не "развернули" на границе, рассказывает amic.ru.

Туроператоры могут предложить россиянам различные варианты путешествий в большинство стран из нашего списка. Однако на некоторых направлениях туристам придется планировать поездку самостоятельно. В этом случае amic.ru указал город назначения. В стоимость поездки входит проживание на двоих (7 ночей), а также билеты из Москвы до места отдыха и обратно. Кроме того, барнаульцам не стоит забывать о перелете до столицы, его стоимость в обе стороны составляет 25 тыс. рублей (цены приведены на конец февраля – март).

Европа

Здесь много красивых стран, ставших уже привычными для туристов. Предлагаем рассмотреть для путешествия государства, которые россияне заново открыли для себя не так давно.

1. Армения 🇦🇲

Что взять с собой? Отрицательный тест на COVID-19.

Сколько это стоит? От 33 до 115 тыс. рублей (тур).

Страна разрешила въезд иностранным туристам 15 февраля 2021 года. Согласно требованиям властей, по прибытии в республику путешественники обязаны предоставить документ об отрицательном результате теста на коронавирус, который должен быть проведен не позднее 72 часов до прилета. В ином случае придется отправиться на самоизоляцию и ждать новых результатов теста.

2. Греция 🇬🇷

Что взять с собой? Отрицательный тест на COVID-19, заполненную форму PLF (passenger locator form).

Карантин обязателен? Да, 72 часа.

Сколько это стоит? От 59 до 145 тыс. рублей (тур).

Всем туристам, прилетающим в Грецию, придется провести семь дней на обязательной самоизоляции. Места пребывания указаны в форме PLF на сайте. Новые визы страна не выдает, если у вас уже есть открытая, то вам сильно повезло. Также по прилете россиянам необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус COVID-19 (на английском языке), результатам которого не более 72 часов.

3. Грузия 🇬🇪

Что взять с собой? Справку о вакцинации.

Сколько это стоит? От 59 до 119 тыс. рублей (Батуми).

Россияне могут въезжать в Грузию при условии, что пройдут полный курс вакцинации от коронавируса. Препарат может быть от любого производителя. Не позже чем за 48 часов до прибытия в страну туристам нужно заполнить специальную форму заявки.

4. Хорватия 🇭🇷

Что взять с собой? Отрицательный тест на COVID-19, подтверждение брони отеля.

Сколько это стоит? От 92 до 135 тыс. рублей (тур).

Уже знакомую всем справку об отсутствии коронавируса, а также ваучер на проживание необходимо предъявить путешественникам, прибывающим в Хорватию.

5. Черногория 🇲🇪

Что взять с собой? Ничего не требуется.

Сколько это стоит? От 41 до 309 тыс. рублей (тур).

С 12 января туристам, планирующим приехать в страну, не нужно проходить карантин или предъявлять отрицательные тесты на COVID-19. Въезд в Черногорию стал таким же простым, как и до пандемии. Никакие анкеты при въезде также заполнять не придется.

Америка (Южная, Северная и Центральная)

Туристическая привлекательность этого региона планеты чрезвычайно высока. Обычно материк занимает второе место после Европы по числу приезжающих ежегодно путешественников. Пандемия коронавируса привнесла большие изменения в жизнь любителей странствовать, и, например, в Канаду вы пока съездить не сможете. Однако многие интересные направления открыты уже сейчас:

1. Бразилия 🇧🇷

Что взять с собой? Отрицательный тест на COVID-19, медицинскую страховку.

Сколько это стоит? От 188 до 367 тыс. рублей (Рио-де-Жанейро).

Справку об отсутствии коронавируса и подтверждение наличия медицинской страховки, покрывающей весь период поездки, необходимо предоставить иностранным туристам, которые планируют находиться в Бразилии сроком до 90 дней. Других требований по прибытии в страну к вам не предъявят.

2. Коста-Рика 🇨🇷

Что взять с собой? Медицинскую страховку и анкету.

Сколько это стоит? От 163 до 330 тыс. рублей (Сан-Хосе).

Чтобы без проблем пройти пограничный контроль, гражданам России стоит взять с собой медицинскую страховку, которая покроет затраты на случай лечения. Путешественники также должны заполнить анкету Pare de Salud еще до полета.

3. Куба 🇨🇺

Что взять с собой? Анкету и медицинскую страховку.

Сколько это стоит? От 130 до 246 тыс. рублей (тур).

По прибытии на Кубу пассажиры обязаны заполнить специальный документ о состоянии своего здоровья. Также их ждет бесплатный тест на COVID-19. Кроме того, у путешественников должна быть медицинская страховка, покрывающая расходы на лечение COVID-19. Оформить ее можно и на Кубе, обойдется это удовольствие в 30 долларов. Помните: для путешественников, прибывающих на остров самостоятельно, действует пятидневный карантин, но для организованных туристических групп сделано исключение.

4. Мексика 🇲🇽

Что взять с собой? Ничего не требуется. Необходимо заполнить анкету по прибытии.

Сколько это стоит? От 153 до 206 тыс. рублей (тур).

Для въезда в страну туристам нужно получить визу или оформить электронное разрешение на портале миграционной службы. Кроме того, по прибытии путешественникам нужно заполнить анкету о факторах риска заражения коронавирусом для иммиграционной службы.

5. США 🇺🇸

Что взять с собой? Отрицательный тест на COVID-19, анкету, медицинскую страховку.

Сколько это стоит? От 126 до 423 тыс. рублей (Майами).

На данный момент выдача виз в Соединенные Штаты прекращена. Однако те счастливчики, что успели ее открыть заранее, могут рассчитывать на отдых в стране. При въезде в США необходимо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Исследование необходимо пройти максимум за 72 часа до вылета.

Азия

Все чаще туристы отдают предпочтение путешествиям по восточной части света, мечтая погрузиться в ее особенную атмосферу. Многочисленные страны здесь весьма разнообразны, однако в период пандемии для туризма доступны не все из них. Вот те государства, в которые вы можете отправиться уже сейчас:

1. Мальдивы 🇲🇻

Что взять с собой? Отрицательный тест на COVID-19, анкету, подтверждение брони в отеле и авиабилетов.

Сколько это стоит? От 115 до 501 тыс. рублей (тур).

Прилетающим в страну туристам нужно будет подтвердить бронь в отеле и авиабилеты в обе стороны. Кроме того, путешественникам придется предъявить справку об отсутствии COVID-19, туристам с симптомами ОРВИ при пересечении границы предстоит сделать ПЦР-тест за свой счет. Помимо прочего, россиянам необходимо будет заполнить декларацию о состоянии здоровья, чтобы пересечь границу.

2. Объединенные Арабские Эмираты 🇦🇪

Что взять с собой? Отрицательный тест на COVID-19, медицинскую страховку, анкету.

Сколько это стоит? От 50 до 422 тыс. рублей (тур).

Для того чтобы отдохнуть в ОАЭ, российскому туристу необходимо иметь на руках отрицательный результат теста на COVID-19. Его можно пройти и в аэропорту Дубая. Также нужно приобрести медицинскую страховку. Документ должен быть распечатан на английском языке. Придется заполнить форму декларации о состоянии здоровья и форму, подтверждающую, что вы установите приложение COVID-19 DXB, которое следует скачать из Apple App Store или Google Play Store.

3. Оман 🇴🇲

Что взять с собой? Отрицательный тест на COVID-19.

Карантин обязателен? Да, семь дней.

Сколько это стоит? От 100 до 184 тыс. рублей (тур).

Необходимо захватить результаты теста на коронавирус, причем на английском языке. Перед вылетом пассажиры должны заполнить регистрационную форму путешественника. Если вы тест не сдавали, можете сделать это на месте. Такая услуга будет стоить 25 оманских риалов. Кроме того, готовьтесь провести семь дней на карантине. Причем все за свой счет. Кстати, на самоизоляцию можно укрыться и в отеле, но для этого необходимо подтвержденное бронирование сроком на семь дней.

4. Турция 🇹🇷

Что взять с собой? Отрицательный тест на COVID-19, анкету.

Сколько это стоит? От 31 до 257 тыс. рублей (тур).



Все пассажиры старше 6 лет, прилетающие в Турцию, при посадке на борт должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19. Без этой справки пассажиры не будут допускаться на борт. Кроме того, туристам нужно заполнить специальную форму (Public Health form), обязательную для пересечения границы.

5. Шри-Ланка 🇱🇰

Что взять с собой? Справку об отрицательном результате теста на COVID-19.

Сколько это стоит? От 82 до 167 тыс. рублей (тур).

Минимальный срок пребывания туриста в стране должен составлять 14 дней. В течение этого времени отдыхающие будут жить в заранее определенных туристических зонах, в одном из 131 сертифицированного отеля. Не забудьте взять с собой отрицательный результат теста на COVID-19, сейчас без него никуда.

6. Южная Корея 🇰🇷

Что взять с собой? Ничего не требуется, можно сдать тест на COVID-19 в аэропорту по прибытии.

Карантин обязателен? Да, 14 дней.

Сколько это стоит? От 107 до 267 тыс. рублей (Сеул).

Россиянам, желающим отдохнуть в Южной Корее, придется набраться терпения и скопить внушительную сумму денег. По прибытии в аэропорт Сеула туристам придется сдать тест на коронавирус, а затем, вне зависимости от его результата, провести на карантине 14 дней. Проживание в специальном помещении обойдется в 100 долларов в день.

Африка

"Черный континент" до сих пор является непонятным и загадочным местом для многих путешественников, поэтому пользуется большим спросом среди туристов даже в период пандемии. Помимо Эфиопии, Кении и Иордании, туристы, отважившиеся направится на этот континент, смогут рассчитывать на отдых в следующих странах:

1. Египет 🇪🇬

Что взять с собой? Отрицательный тест на COVID-19, медицинскую страховку.

Сколько это стоит? От 58 до 262 тыс. рублей (тур).

На данный момент россиянам доступен перелет лишь до Каира. Туристам, желающим попасть на Красного море, необходимо предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, а также международную медицинскую страховку.

2. Марокко 🇲🇦

Что взять с собой? Результаты теста на COVID-19, подтверждение брони в отеле.

Сколько это стоит? От 77 до 178 тыс. рублей (тур).

Для того чтобы пробиться на отдых в Марокко, путешественникам нужно предъявить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус (проведенного не ранее, чем за 48 часов до поездки) и ваучер, подтверждающий бронирование в отеле.

3. Сейшельские острова 🇸🇨

Что взять с собой? Результаты тест на COVID-19, подтверждение вакцинации.

Сколько это стоит? От 147 до 567 тыс. рублей (тур).

Сейшельские острова открыли границы для иностранцев, которые сделали прививку от коронавируса. Для подтверждения вакцинации туристам требуется предъявить соответствующий сертификат. Кроме того, путешественник должен предоставить отрицательный результат теста на COVID-19.

4. Танзания 🇹🇿

Что взять с собой? Анкету.

Сколько это стоит? От 124 до 465 тыс. рублей (тур).

Попасть в Танзанию значительно проще, чем в ряд стран из нашего списка. Россиянам, которые направляются в эту страну, стоит лишь заполнить форму наблюдения путешественника, которую нужно будет предъявить по прибытии.

5. Тунис 🇹🇳

Что взять с собой? Результат теста на COVID-19.

Карантин обязателен? Да, 7 дней.

Сколько это стоит? От 77 до 153 тыс. рублей (Тунис).

Туристы, прибывающие в Тунис из-за рубежа, должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не ранее 72 часов до прилета, а также соблюдать недельный карантин в специально выделенном отеле. По его окончании необходимо снова сдать тест. Если он будет отрицательным, то "добро пожаловать".

6. Южно-Африканская Республика 🇿🇦

Что взять с собой? Отрицательный тест на COVID-19.

Сколько это стоит? От 117 до 382 тыс. рублей (Кейптаун).

Здесь все просто: чтобы попасть в ЮАР, необходимо наличие отрицательного результата теста на COVID-19. И не стоит лететь в эту страну, если у вас есть признаки болезни, иначе придется пройти карантин сроком 14 дней.

Хороших путешествий!