Минтранс планирует ввести биометрию в российских аэропортах

Биометрическая идентификация пассажиров к концу 2023 года должна быть внедрена минимум в 6% российских аэропортах, заявили в Минтрансе. Об этом сообщает РБК.

Причем если вложить дополнительно 3,8 млрд рублей, то показатель вырастет более чем вдвое, достигнув 15%.

То есть если исходить из текущего числа аэропортов, то к началу 2024 года в стране будет минимум 12 "биометрических" аэропортов по базовому сценарию и 30 –по ускоренному.

По каким критериям отберут площадки для внедрения новых технологий распознавания лиц или отпечатков пальцев, в ведомстве не уточнили.

Отметим, что отпечатки пальцев уже длительное время собирают у тех, кто желает получить Шенгенскую визу. Чтобы подать заявку на визу в ЕС, заявители также должны представить: заполненную анкету, загранпаспорт, фотографию, медицинскую страховку, документы, которые подтверждают финансовые гарантии, проживание и перелет.