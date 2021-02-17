Владимир Путин заявил, что россияне требуют ощутимых перемен

Президент России Владимир Путин заявил, что близость избирательной кампании повышает градус дискуссий в Госдуме. По его мнению, "люди требуют ощутимых перемен", а потому депутатам стоит начать вести конструктивный диалог.

Об этом президент заявил на встрече с главами думских фракций, пишет ТАСС. Путин призвал депутатов во время предвыборной кампании "не просто ругаться друг с другом", а налаживать сотрудничество.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия не допустит ударов по своему суверенитету и попыток вмешательства в предстоящие парламентские выборы.

Напомним, что выборы депутатов Государственной думы VIII созыва состоятся в единый день голосования 19 сентября.