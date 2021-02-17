Владимир Путин заявил, что россияне требуют ощутимых перемен

Президент России Владимир Путин заявил, что близость избирательной кампании повышает градус дискуссий в Госдуме. По его мнению, "люди требуют ощутимых перемен", а потому депутатам стоит начать вести конструктивный диалог.
Об этом президент заявил на встрече с главами думских фракций, пишет ТАСС. Путин призвал депутатов во время предвыборной кампании "не просто ругаться друг с другом", а налаживать сотрудничество.
Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия не допустит ударов по своему суверенитету и попыток вмешательства в предстоящие парламентские выборы.
Напомним, что выборы депутатов Государственной думы VIII созыва состоятся в единый день голосования 19 сентября.
Комментарии
Пусть начинает с себя. Надеюсь мы купили ему золотой пистолет из которым он может начать перемены?
что значит не ругаться, может хотя бы митингующих не сажать
Дело с отравлениями хотят замять, а это тяжкие преступления. За одного Никиту Исаева пожизненное, а отравленных десятки.
Перемен требуют наши сердца!
Пелемень!
Требуют наши сердца.
Пелемень!
Требуют наши глаза.
В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен.
Пелемень!
Мы ждём пелемень!!