Житель Камня-на-Оби 68 ударами ножа убил мужчину, с которым собирался выпить

25-летний неоднократно судимый житель Камня-на-Оби обвиняется в убийстве мужчины, с которым познакомился для совместного застолья. По данным следствия, из-за личной неприязни злоумышленник нанес новому приятелю не менее 68 ударов ножом.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, житель Камня-на-Оби познакомился с 29-летним мужчиной и предложил выпить. Спустя какое-то время между горожанами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник взялся за нож и нанес оппоненту множество ударов. Смерть пострадавшего наступила на месте.

Следствие установило, что мужчина уже не первый раз совершает преступления: ранее его признали виновным в правонарушении против собственности. Горожанин вышел по УДО, однако совершил еще более тяжкое преступление.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Дело направлено в суд.