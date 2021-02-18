Работникам алтайских филиалов мелькомбината задолжали 5 млн рублей

Сотрудники прокуратуры Бийска и Ключевского района помогли 193 работникам двух филиалов АО "Новосибирский мелькомбинат" получить от руководства зарплату за четыре месяца. Общая сумма задолженности превышала 5 млн рублей.

Как пишет пресс-служба регионального ведомства, долги образовались за период с ноября 2019 года по февраль 2020. Прокуроры внесли представление в адрес главы предприятия с требованием об устранении нарушения прав сотрудников, которое директор удовлетворил.

Тем не мене, материалы проверки направили в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы").