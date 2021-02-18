Центральный суд Барнаула 18 февраля вынес приговор по громкому делу о взятках в Алтайском онкодиспансере. Три бывших высокопоставленных сотрудницы медучреждения – Ольга Невара, Регина Муль и Жанна Чичканова – признаны виновными в получении денег от поставщиков медицинских изделий. Суд назначил им от семи до восьми лет лишения свободы со штрафом. Кроме получения взяток в крупном и особо крупном размере, суд посчитал доказанной вину Ольги Невары еще и в присвоении и растрате денег, поступавших от пациентов в кассу онкоцентра "Надежда".

У каждой из обвиняемых на процессе было по два адвоката, то есть всего в деле участвовало сразу шесть (!) защитников. Среди них такие известные юристы, как Виктор Чумаков и Сергей Шмаков.

Процесс продолжался два года и два месяца (за это время прошло более 90 заседаний), а вот на вынесение приговора у судьи Марины Новиковой ушло всего 45 минут. Зачитывали его в течение двух дней – 17 и 18 февраля.

Кому откаты, а кому – Opel

О "деле онкодиспансера" стало известно в декабре 2017-го. Тогда краевой Следком сообщил, что "должностное лицо Алтайского краевого онкологического диспансера и руководитель нескольких коммерческих организаций обвиняются во взяточничестве". Речь шла об Ольге Неваре и предпринимателе Елене Жирновой. Так как Жирнова пошла на сотрудничество со следствием, уголовное преследование в отношении нее было прекращено. Позднее в этом деле появились еще два фигуранта – Регина Муль и Жанна Чичканова.

Первой правоохранители задержали Ольгу Невару. Она призналась, что получила 14 500 рублей от Елены Жирновой. На тот момент бизнесвумен руководила ООО "АлтайМедМаркет", ООО "АЛИС" и ООО "Виктория".

По данным правоохранителей, взятки давали за подписание заявок на закупку медицинских расходных материалов у организаций, которые контролировала Жирнова. Деньги передавались за принятие "нужных" решений. Размер "отката", по данным силовиков, составлял от 2% до 10% от суммы контракта. Невара рассказала следователям о нескольких таких эпизодах.

Следствие выяснило, что за несколько месяцев Жирнова передала Неваре более 1,6 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Невары возбудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ – "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере".

Еще одна подсудимая – Регина Муль – в тот период возглавляла контрактный отдел онкологического центра. По версии следствия, Муль получала взятки не только деньгами. Например, приняла и автомобиль Opel.

Также Ольга Невара дала показания против своей коллеги Жанны Чичкановой. Однако та заявила в суде, что вообще не имела никакого отношения к конкурсным закупкам онкодиспансера.

Между тем экс-главврач онкодиспансера Александр Лазарев в своих показаниях подтвердил, что все три дамы – Невара, Чичканова и Муль – отвечали за все закупочные процедуры, в том числе и подготовку аукционной документации.

Лазарев, как и депутат Барнаульской гордумы, предприниматель Кристина Юстус, проходили по делу в качестве свидетелей. Юстус приходится родной сестрой Регине Муль.

Конец карьере

Следователи установили, что Чичканова при покупке медицинских изделий составляла технические задания с теми характеристиками товаров, которые указывала Жирнова. В дальнейшем подконтрольные предпринимателю компании ("АлтайМедМаркет", "АЛИС" и "Виктория") становились победителями торгов. Сумма контрактов, заключенных между фирмами Елены Жирновой и онкоцентром, превышала 95 млн рублей.

В ходе предварительного следствия Жирнова рассказала, что договаривалась отдельно с Неварой, Чичкановой и Муль.

Во время расследования уголовного дела у всех фигурантов арестовали все имущество. У Жанны Чичкановой – это наличные в рублях, евро и долларах, дом с земельным участком в селе Бобровка, две квартиры в Барнауле, здание в Новоалтайске, а также два автомобиля и ювелирные украшения, писал "Алтапресс". У Ольги Невары арест был наложен на сумму наличными, счет в Сбербанке, автомобиль и жилое помещение в Московской области. Теперь, если осужденные не смогут выплатить штраф, это имущество может быть реализовано с торгов.

Отметим, что сразу после скандала вокруг онкоцентра Александр Лазарев, депутат АКЗС, долгое время возглавлявший учреждение, покинул должность главного врача. Контракт с ним истек в конце 2017 года и продлевать его не стали. По официальной версии – из-за достижения предельного возраста. Тем не менее Лазарев продолжил деятельность в стенах учреждения, хоть и в другом качестве: он возглавил организационно-методический отдел АКОД.

Кстати, после того как стало известно об уголовном деле сотрудников Алтайского онкодиспансера, на сайте госзакупок практически одновременно были отменены три крупных аукциона на поставку расходных медматериалов. В общей сложности речь идет о тендерах на сумму свыше 22 млн рублей.

Приговор "протяженностью" шесть часов

17 февраля 2021 года в суде с последним словом выступали обвиняемые. Частично свою вину признала Ольга Невара, экс-заместитель главврача онкодиспансера по финансовым вопросам. А вот бывшая главная медсестра АКОД Жанна Чичканова и Регина Муль (возглавляла контрактный отдел медучреждения) попросили суд полностью себя оправдать.

После этого судья Марина Новикова (известна по делу бывшего главы Барнаула Игоря Савинцева и экс-депутата АКЗС, бизнесмена Юрия Титова) объявила перерыв для написания приговора. Учитывая, что всего в уголовном деле фигурировало примерно 50 томов, все ожидали перенос судебного заседания как минимум на несколько дней, рассказал amic.ru адвокат Виктор Чумаков: "Чтобы изготовить приговор объективно, нужно время".

Однако судья заявила, что зачитает приговор после небольшой паузы. И уже через 45 минут приступила к оглашению документа. "По первым строкам стало понятно, что он обвинительный. Кроме того, текст точь-в-точь был похож на заключение следователя", – сообщил Чумаков. В итоге судья потратила примерно пять с половиной часов на чтение приговора 17 февраля, но не успела завершить процедуру. Утром 18 февраля у Новиковой ушло на провозглашение вердикта еще примерно 50 минут.

Согласно решению суда, Невара получила 8 лет 4 месяца, Муль – 8 лет 3 месяца и штраф 3 млн рублей, Чичканова – 8 лет 6 месяцев и штраф 6 млн рублей. Гособвинение запрашивало по каждому из фигурантов дела от 10 до 12,5 года лишения свободы. Поскольку во время следствия и суда обвиняемые находились в СИЗО, а затем – под домашним арестом, итоговый срок наказания будет меньшим. Например, Невара по факту получила 7 лет 10 месяцев колонии общего режима. После отбытия половины срока она сможет подать прошение на УДО.

Адвокаты осужденных уже заявили о своем несогласии с приговором. Вердикт сторона защиты намерена обжаловать в Алтайском краевом суде. О реакции прокуратуры пока неизвестно.