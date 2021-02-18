"Динамо-Алтай" одержало сухую победу над "Кристаллом"

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" уверенно выиграли стартовый поединок заключительной домашней серии регулярного сезона 2020/2021. Игра первенства ВХЛ против саратовского "Кристалла" состоялась накануне, 17 февраля, на льду "Титов-Арены" и завершилась победой барнаульских хоккеистов со счетом 4:0.

Авторами заброшенных шайб стали Дмитрий Поляков, Евгений Пьянов, Виталий Коньков и Сергей Рябухин. Команда Александра Усачёва по-прежнему на втором месте турнирной таблицы.

До конца этой недели "Динамо-Алтай" и "Кристалл" еще трижды сыграют в Барнауле. В четверг, 18 февраля, матч начнется в 19 часов. В субботу, 20 февраля, старт игры также намечен на 19:00. В воскресенье, 21 февраля, встреча состоится в 17 часов.