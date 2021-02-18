Туристический поток из России за границу сократился на 80% в 2020 году

Количество туристических поездок россиян за границу в 2020 году снизилось на 80%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ РФ.

Всего за год граждане России совершили 14 миллионов поездок в другие страны. Однако половина из этого количества состоялась еще до закрытия границ – в первом квартале. В 2020 году Турция стала самым популярным туристическим направлением среди соотечественников. Страну посетили 12,7 млн туристов из России.

В первую пятерку вошли Таиланд (344,6 тыс. поездок), ОАЭ (281,5 тыс.), Германия (137,9 тыс.) и Италия (133 тыс.). Также в десятке оказались Вьетнам, Испания, Чехия, Китай и Франция.

Всего в 2020 году за границу с различными целями выехали 14,1 млн россиян, что на 70,6% меньше, чем в 2019.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что в 2021 году прогнозируется увеличение внутреннего турпотока в России на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Чиновница добавила, что достичь таких показателей можно будет при отсутствии локдауна.