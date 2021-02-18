Российские экспортеры цист артемии (Artemia salina) – водного рачка, который используется как корм при разведении креветок и крабов, столкнулись с угрозой срыва контрактов. Минпромторг приостановил рассмотрение заявок по выдаче разрешений на экспорт. Поставщики могут потерять десятки миллионов долларов, пишет "Коммерсант".

Между тем производитель кормов для аквакультуры I&V-BIO (Таиланд) уже обратился с просьбой о помощи к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Копия обращения есть в распоряжении amic.ru.

Компания отмечает, что на 2021 год I&V-BIO подписала с российскими поставщиками четыре контракта на 2,5 млн долларов, но те не могут оформить лицензии на экспорт уже несколько месяцев. I&V-BIO просит Мишустина помочь в устранении административных барьеров, чтобы возобновить отгрузки в кратчайшие сроки.

Как уточняет "Коммерсант", в конце 2020 года по распоряжению правительства РФ полномочия по выдаче заключений на экспорт отдельных видов водных биоресурсов перешли от Росприроднадзора к Росрыболовству. Напрямую в распоряжении о цистах артемии не говорится, поэтому нет возможности выдавать разрешения на поставки, поясняют во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

ВАРПЭ предлагает дополнить распоряжение правительства и включить в перечень Artemia salina. В Росрыболовстве заявили, что сейчас идет "рабочий процесс согласования позиций ведомств".

Добавим, цисты артемии на 85% идут на выращивание креветок, разведение которых популярно в Китае, Индии, Таиланде и других азиатских странах.

В ВАРПЭ также отмечают, что Россия обеспечивает половину от всего мирового производства артемии. Только в 2019 году экспорт рачков составил 1,3 тыс. тонн общей стоимостью 13,3 млн долларов. Теперь проблемы с выдачей лицензий могут привести к срыву семи контрактов на 140 тонн продукции (суммарно на 3,8 млн долларов). Кроме того, ситуация грозит потерей рынков сбыта и может негативно отразиться на социально-экономическом развитии муниципалитетов, на территории которых работают предприятия.