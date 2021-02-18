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Мэрия Бийска пытается через суд защитить городские леса от вырубки по требованию МЧС

, ИА "Амител"
Пожарные хотят создать защитные разрывы между домами и лесополосой, но, по словам чиновников, это оставит город без зелени
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Администрация Бийска подала апелляцию на решение Арбитражного суда Алтайского края, который признал законным требование МЧС вырубить лес вблизи жилых массивов. Спасатели настаивают на том, что ради безопасности необходимо сделать разрывы между лесополосой и домами.

Как пишет "Бийский рабочий", первое предписание о рубках поступило в мэрию еще в 2019 году. Тогда работы в первую очередь предполагались в районе Заречья. В мае 2020 года инспекторы территориального отдела надзорной деятельности регионального МЧС провели проверку и выяснили, что лес так и не вырубили.

После этого в мэрию снова направили предписание с требованием устранить нарушения в срок до 31 марта 2021 года. Ликвидировать деревья потребовали на улице Пушкина, Лермонтова, Ягодной, Раздольной, Кожзаводской, Белинского, Тургенева и Ясной Поляне. При этом на некоторых необходимо "выкосить" лесополосу шириной 50 метров.

Позиция пожарных тревожит не только администрацию, но и местных жителей. Как объяснил директор предприятия "Леспромэкспорт", которое занимается обслуживанием бийских лесов, Данил Голотвин, после таких рубок от некоторых насаждений почти ничего не останется.

При этом в мэрии и "Леспромэкспорте" не видят потребности в рубке, объясняя это тем, что верховой пожар не может существовать без низового пламени. Чтобы его предотвратить, достаточно убирать весь горючий материал и прокладывать систему минеральных полос. Несмотря на это, к соглашению с представителями МЧС прийти так и не удалось.

Администрация обратилась в арбитражный суд с иском сразу по нескольким вопросам, в том числе по наличию пожарных гидрантов и водоемов в отдаленных уголках города. Несмотря на это, главное требование чиновников касалось рубок. Мэрия указывала, что леса на территории Бийска являются защитными, нужны для выработки кислорода и преграждения ветру и пыли – такой статус запрещает в них сплошные рубки. При этом администрация заявила, что готова проводить другие мероприятия для предупреждения пожаров.

Однако Арбитражный суд встал на сторону МЧС и признал доводы муниципалитета необоснованными. Кроме того, по мнению судей, мэрия в свое время не предприняла мер, для того чтобы зданий вблизи леса вообще не появлялось.

Городские власти подали апелляцию в вышестоящую инстанцию и 26 января Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске вынес определение о принятии в производство жалобы администрации Бийска на решение Арбитражного суда Алтайского края. Первое заседание по нему назначено на 25 февраля.

Между тем, по словам начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александра Макарова, нормы о 50-метровой вырубке леса до построек закрепили еще 30 лет назад. Они отражены в соответствующих документах муниципалитета.

"Обусловлено это основной задачей – не допустить переход лесного пожара на домовладения и объекты экономики. Но администрация Бийска вместо того, чтобы предпринять для этого меры, к сожалению, идет по пути оспаривания. Вот на это хотелось бы обратить внимание", – подчеркнул главный спасатель региона.

Стоит заметить, что вырубками заинтересовались после массовых лесных пожаров в России – в 2019 году огонь уничтожал деревья в Якутии, Бурятии, Красноярском крае и Иркутской области. Это привело к пересмотру законодательства об охране лесов и тушении лесных пожаров.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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