Трассы в Алтайском крае снова перекрывают из-за военных колонн

Из-за движения военных колонн в Алтайском крае вновь перекроют проезд на нескольких участках трасс. Об этом предупредили в краевой ГИБДД.

18 февраля движение будет ограничено с 17:45 до 20:45 на автодороге н.п. Рассказиха – а/д "Фирсово – Бобровка – Рассказиха" – н.п. Лесной – н.п. Б. Ключи.

19 февраля:

с 15:00 до 18:00 – на автодороге н.п. Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – а/д "Подъезд к с. Косиха" – н.п. Косиха;

с 22:00 до 01:00 20 февраля – на автодороге "Косиха – Плотниково" – н.п. Косиха – а/д "Подъезд к с. Косиха" – н.п. Косиха.

Водителей призывают с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.