Алтайский край оказался в лидерах по количеству психических заболеваний у детей

Алтайский край оказался на третьем месте в России по числу детей с психическими отклонениями. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на данные Росстата.

Первое место со значительным отрывом занимает Москва, второе – Московская область. Также в пятерку лидеров антирейтинга вошли Санкт-Петербург и Красноярский край.

Кроме того, Алтайский край занял второе место по количеству выявленных душевнобольных детей в 2019 году, уступив только Тверской области. Третье место занимал Красноярский край, следом шли Ненецкий автономный округ и Архангельская область.

Реже всего психические патологии у несовершеннолетних диагностируют в регионах Северного Кавказа – Чечне, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии.

Всего душевными расстройствами в России страдают около 16,5 тысячи детей. Чаще всего психиатры диагностируют умственную отсталость, психозы и состояния слабоумия.