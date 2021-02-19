Жительница Алтайского края обиделась на сожителя и убила его в День святого Валентина

39-летнюю жительницу Славгорода обвиняют в убийстве своего сожителя. По данным следствия, причиной стало ее общение с бывшим мужем.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, ночью 14 февраля в своем доме между выпившими сожителями произошел конфликт. В результате женщина из чувства обиды схватилась за нож и ударила своего гражданского мужа. От полученного ранения 37-летний мужчина скончался на месте происшествия.
По ходатайству следователя суд заключил обвиняемую горожанку под стражу. Следователи ведут сбор и закрепление улик по уголовному делу, расследование продолжается.
Комментарии
корреспонденты от бога на амике, набор слов а не новость. Все понятно, что ничего непонятно)))
чего непонятного то?
баба пообщалась с бывшим мужем. сожитель приревновал, а она ему перо под ребро сунула)
бедные люди... доколе эту водку будут продавать... масса убийств от алкогольного опьянения...
из текста выходит что баба обиделась "женщина из чувства обиды схватилась за нож" и при чем в заголовке день валентина? по сути в любой день конфликт бы произошел, и о чем она общалась с бывшем мужем, в чем конфликт? говорю же набор слов
Какой праздник - такие и обиды!
здесь проблема гораздо глубже... алкоголь - это наркотик (по данным ГОСТа 1972г) п.5.1. "Этиловый спирт -легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом , относиться к сильнодействующим наркотикам, вызывающих сначала возбуждение, затем паралич нервной системы" вот в чём корень зла...
19.02.2021 08:40
точный
Доколе эти ножи продавать будут? Все зло от них. Водка то чем виновата? Может виноваты все-таки люди, не умеющие пить?