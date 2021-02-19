Жительница Алтайского края обиделась на сожителя и убила его в День святого Валентина

39-летнюю жительницу Славгорода обвиняют в убийстве своего сожителя. По данным следствия, причиной стало ее общение с бывшим мужем.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, ночью 14 февраля в своем доме между выпившими сожителями произошел конфликт. В результате женщина из чувства обиды схватилась за нож и ударила своего гражданского мужа. От полученного ранения 37-летний мужчина скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя суд заключил обвиняемую горожанку под стражу. Следователи ведут сбор и закрепление улик по уголовному делу, расследование продолжается.