Директор и тренер спортивной секции в Барнауле предстанут перед судом

Следственный комитет завершил уголовное дело в отношении директора и тренера одного из спортивных центров Барнаула. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности детей.

Мужчина организовал батутный клуб и привлек к работе тренеров без специального образования. Непрофессионализм тренеров повлек за собой травмирование четырех детей в возрасте от 5 до 12 лет, которые в 2018 и 2019 году при тренировках на батуте получили различные травмы позвоночника и перелом руки.

Также следователи установили причастность к преступлениям 25-летнего тренера. Он без специального образования не только преподавал, но и придумывал программы занятий. Также молодой человек во время тренировок не следил за детьми, что привело к травмированию позвоночника у двух несовершеннолетних.

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд, пишет региональный СК.