Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

Специалисты регионального Гидрометцентра предупреждают жителей Алтайского края о неблагоприятных погодных условиях. На 19 и 20 февраля объявлено штормовое предупреждение.

19 февраля в крае температура воздуха составит +1...+4 градуса, в предгорьях – до +10°С, местами по северо-западу -2...-7°С. Небольшой, местами умеренный, по югу и востоку местами сильный снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом в западный, 7-12 м/с, местами порывы 13-18 м/с, по югу местами порывы 20-25 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +1...+3 градуса. Небольшой снег, мокрый снег, метель. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом в западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.