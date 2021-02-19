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Юмор опускает флаг. На Алтае закрыли лигу КВН – одну из лучших в России

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Управление молодежной политики региона отказалось поддерживать лигу и выделять деньги на игры
Фото: 'КВН-Алтай'

Фото: "КВН-Алтай"

Региональная лига "КВН-Алтай" закрылась после восьми лет успешной работы. И это при том, что каждая игра веселых и находчивых проходила при полном аншлаге, а сама лига считалась одной из лучших в России. Но в этом году организация не смогла найти деньги на поездку команд на Сочинский фестиваль, а также на аренду зала для игр. Помощи от регионального управления молодежной политики команды тоже не получили. Об этом сообщил в своем обращении директор лиги Андрей Новиков, которое выложил на YouTube 18 февраля. По информации amic.ru, с просьбой поддержать алтайских кавээнщиков даже обращались из окружения Александра Маслякова. Однако это не помогло. При этом в КВН в крае ежегодно участвовали десятки команд, а в зале ДК "Сибэнергомаш", где проходили игры, не было свободных мест. Разбираемся, кто виноват и почему в Алтайском крае больше не будут играть в КВН.

Почему закрыли КВН?

Андрей Новиков пояснил, что у алтайской лиги есть обязательство перед международным союзом КВН, в соответствии с которым лига должна ежегодно отправлять победителя на фестиваль в Сочи. И все это время алтайский КВН пытался самостоятельно находить средства, чтобы выполнить условия. Часть денег приносила продажа билетов, удавалось привлекать рекламодателей. На эти же деньги организаторы обеспечивали жильем команды из других регионов России, которые приезжали выступать в Барнаул. А вот за аренду ДК "Сибэнергомаш", где проходили выступления лиги, платило управление молодежной политики Алтайского края. Речь шла о 30 тысяч рублей за игру – в сезоне их всего около 5-6. То есть всего за год региональная лига КВН обходилась в 200 тысяч рублей бюджету края. "Деньги не большие", – подчеркивает Новиков.

Однако в прошлом году из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса состоялась лишь одна игра, и выручить деньги за билеты лиге не удалось. В связи с этим оплатить взносы и поехать в Сочи в 2021 году участники команд не могут. В краевом управлении по делам молодежи, куда кавээнщики обратились за помощью, им ответили: "Денег нет и не будет", рассказал Андрей Новиков. При этом, по его словам, начальник ведомства Екатерина Четошникова не нашла времени встретиться с представителями лиги.

Андрей Новиков объяснил, что опубликовали видео не для того, чтобы региональные власти в срочном порядке нашли деньги на поездку в Сочи (хотя поклонники алтайского КВН все-таки надеются на счастливый исход, – прим. редакции). Дело в системе и в том, что с молодежью, по его мнению, в крае никто не работает.

"Таким способом мы не хотим организовать сбор средств на игру и фестиваль в Сочи. Просто после стольких лет невидимой для наших зрителей, команд и спонсоров "борьбы" мы хотели рассказать, как на самом деле обстоят дела с молодежной политикой в нашем городе и крае. Мы хотели выстроить молодежное КВН-движение, которое включало бы в себя работу со школьниками и студентами городов и райцентров края, как это работает в других регионах России, например, в Кемеровской области или Красноярском крае. Мы презентовали проект этого движения администрации города и края, однако заинтересованы в такой работе с молодежью оказались только мы", – сказал Андрей Новиков.

Одновременно с этим директор лиги отмечает, что власти Барнаула поддерживают КВН-движение на муниципальном уровне. И на эти цели из городского бюджета выделяют более 1,3 миллиона рублей в год. Между тем за тот же год проходит всего две-три игры, проведением которых занимается Светлана Копейкина – организатор городских праздников и фестивалей. Андрей Новиков сравнивает: одна игра "Барнаульской лиги" от Светланы Копейкиной обходится в 220 тысяч рублей, хотя лиге "КВН-Алтай" она обходится в 30 тысяч рублей.

Почему закрытие КВН на Алтае – ошибка?

Региональная лига "КВН Алтай" считалась одной из лучших в России. Наши команды регулярно побеждали в других регионах страны, и были на хорошем счету у руководства международного союза КВН. За все восемь лет существования лиги игры проходили в переполненных залах: иногда зрителям приходилось стоять в проходе или сидеть на подставных стульях. Из "кавээновской" школы вышли многие в Алтайском крае известные ведущие, артисты, журналисты, шоумены, бизнесмены.

По информации amic.ru, в управление молодежной политики с просьбой поддержать кавээнщиков обращались из окружения Александра Маслякова. Однако 18 февраля Новиков заявил, что лига будет закрыта. Между тем два года назад управление  молодежной политики региона заявляло о намерении развивать КВН-движение на Алтае. За основу программы развития даже взяли стратегию, уже давно работающую в Красноярском крае, и благодаря которой появились культовые команды, включая "Левый берег" и "Плохая компания".

В 2019 году в интервью amic.ru руководитель управления Екатерина Четошникова также рассказывала, что очень любит КВН, регулярно ходит на игры и планирует развивать движение на Алтае.

"Люблю КВН. Мне кажется, что у нас в Алтайском крае хорошая история КВН-движения. Это мощнейшая культура. Нужно поддерживать, грамотно планировать, сделать рывок, чтобы изменить инертную ситуацию, нужно объединить людей вокруг КВН. Мы понимаем, сколько сил и времени необходимо для подготовки команд. Увы, молодежь хочет смотреть КВН, а вот сделать дело – на это способен не каждый", – сказала тогда Четошникова.

Казалось бы, у алтайского КВН большое будущее. Однако после подписания документа о сотрудничестве лиги "КВН Алтай" и управления все заглохло.

Закрытие алтайской лиги уже вызвало резонанс среди поклонников и бывших участников КВН, а таких очень много. Они репостят объявление Андрея Новикова в социальных сетях и просят руководство региона, в том числе и Виктора Томенко, спасти лигу.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

19.02.2021 11:03
- гость -

Управление есть, что еще надо. Будет министерство.

19.02.2021 11:24
- гость -

Проходили уже такое с "Калейдоскопом" (Дети лейтенанта Шмидта) потом локти кусали после победы в высшей лиге.

19.02.2021 11:27
- гость -

Это продолжение тезиса о том, что молодые педагоги незаслуженно хотят хорошую зарплату? Вот почему бы после этого молодежи не уезжать из Алтайского края прямо со школьной скамьи?

19.02.2021 11:47
Гость

Это хорошо, а вот кто закроет комитет молодежной политики? Для чего он?

19.02.2021 11:52
- гость -

разогнать управление молодежной политики, и освободятся деньги на десять кэвээнов

19.02.2021 11:57
- гость -

Тадааа!! Пришел Андрей Новиков, и сказал... КэВээНанебудет! И КэВээнанестало.
А что!? Почему?! Просто, тупо, нет денег!

19.02.2021 12:01
- гость -

Где можно посмотреть чем занималось Управление молодежной политики региона за последние пять лет?

19.02.2021 12:02
Локо

Гудков, Власова,Копейкин и вся их семья уже не первый год живут за счёт бюджета , я давно это уже понимал и видно не один

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