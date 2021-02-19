Двое сотрудников Бийской ТЭЦ находятся в тяжелом состоянии после ЧП на станции

Двое сотрудников Бийской ТЭЦ пострадали при вспышке пыле-воздушной смеси вечером 18 февраля. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Как пишет пресс-служба Сибирской генерирующей компании, в 19:50 произошел сбой в работе оборудования на пылесистеме одного из котлоагрегатов, что привело к вспышке. Сработала автоматическая система пожаротушения станции, на место оперативно прибыли спасатели и скорая помощь.

Пострадавших сотрудников экстренно госпитализировали в реанимацию, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Как отмечают в пресс-службе, работа станции стабильна, угрозы теплоснабжению нет. Для выяснения причин произошедшего создана специальная комиссия.