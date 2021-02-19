Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала способы повысить доступность ипотеки

По мнению главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, доступность ипотеки в России следует повышать адресными мерами, а снижение процентной ставки может привести к риску формирования пузыря на финансовом рынке.

Как подчеркнула глава ведомства в беседе с РИА Новости, в 2020 году процентная ставка на ипотечный кредит снижалась согласно общему падению рынка и антикризисным льготам. В настоящее время эта мера поддержки граждан стала провоцировать рост стоимости жилья.

Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей стоимостью квартир, а потому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами – поддержкой заемщиков в регионах и молодых семей.