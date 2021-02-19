Убыль населения Алтайского края выросла в полтора раза за 2020 год

Алтайскрайстат опубликовал итоговую статистику о естественном движении населении региона в 2020 году. Показатель убыли в 1,5 раза превысил значение 2019 года: за "ковидный" год край потерял почти 18 тысяч жителей, причем как из-за значительного роста смертности, так и из-за падения рождаемости.

Согласно отчету, за январь-декабрь 2020 года родилось 19 976 детей, что на 1142 меньше, чем в 2019 году. Смертность выросла на 5054 – с 32 784 до 37 838. Таким образом, естественная убыль за 2020 год составила 17 862, что на 6196 больше, чем годом ранее (11 666).

Также, по данным органов статистики, жители Алтайского края стали реже жениться в 2020 году. Всего с января по декабрь в регионе зарегистрировали 11 558 браков, тогда как в 2019 году свадеб было на 1918 больше (13 506).

Напомним, что ранее управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Борис Трофимов рассказал, что в Алтайском крае выросла смертность среди пенсионеров. В 2020 году в регионе умерло 28 587 пенсионеров, что на 4396 человек больше, чем в 2019-м году.