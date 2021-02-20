Еще 12 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 12 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 2234.
За сутки в регионе выявили 151 случай COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии в крае достигло 42 407. Выздоровели 37 890 человек (+137 за сутки).
Новые случаи распределились так: Барнаул – 41, Бийск – 14, Рубцовск – 8, Бийский район – 5, Заринск, Камень-на-Оби, Яровое, Кытмановский, Михайловский, Поспелихинский, Третьяковский районы – по 4 заболевших, Новоалтайск, Локтевский, Немецкий национальный, Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Славгород, Благовещенский, Волчихинский, Косихинский, Крутихинский, Петропавловский, Рубцовский, Солтонский, Целинный, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейск, Алейский, Егорьевский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Зональный, Краснощековский, Кулундинский, Советский, Табунский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий районы – по 1 заболевшему.
Количество тяжелобольных в больницах – 362, из них к аппаратам ИВЛ подключено 97 человек.
Комментарии
А сколько плюсом выявлено с пневмонией
Количество заболевших стабильно выше числа выздоровевших. То есть идёт расширение эпидемии.
Никто не знает, каков процент зараженных от общей чсленности населения. Может, каждый второй, или больше? И, соответственно, каждый второй умерший будет с вирусом. Ну, и?
статистика тихо умерла, а ведь целое лето было подготовиться....черти