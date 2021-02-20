Еще 12 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 12 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 2234.

За сутки в регионе выявили 151 случай COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии в крае достигло 42 407. Выздоровели 37 890 человек (+137 за сутки).

Новые случаи распределились так: Барнаул – 41, Бийск – 14, Рубцовск – 8, Бийский район – 5, Заринск, Камень-на-Оби, Яровое, Кытмановский, Михайловский, Поспелихинский, Третьяковский районы – по 4 заболевших, Новоалтайск, Локтевский, Немецкий национальный, Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Славгород, Благовещенский, Волчихинский, Косихинский, Крутихинский, Петропавловский, Рубцовский, Солтонский, Целинный, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейск, Алейский, Егорьевский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Зональный, Краснощековский, Кулундинский, Советский, Табунский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий районы – по 1 заболевшему.

Количество тяжелобольных в больницах – 362, из них к аппаратам ИВЛ подключено 97 человек.