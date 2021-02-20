Пять человек находятся в тяжелом состоянии после обрушения галереи на заводе в Сибири

Пять человек находятся в тяжелом состоянии после обрушения галереи в цеху Норильской обогатительной фабрики. Площадь рухнувших конструкций составляет около тысячи квадратных метров.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Красноярскому краю, самостоятельно выбраться удалось двум людям, четырех спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из спасенных скончался.

На месте происшествия медицинскую помощь оказывают пять бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные.

Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, инцидент произошел во время ремонтных работ по усилению конструкций.