Барнаульцы пожаловались на опасный обледенелый дом

Жители дома по адресу проспект Красноармейский, 76, в социальных сетях рассказали о проблемах своего жилья. Из-за обледенения люди рискуют получить серьезные травмы.

"За всю зиму коммунальщики ни разу не чистили двор. Проезжая и пешеходная части двора на метр поднялись из-за льда. Не было очистки трактором, не было дворников – кучи снега и льда. Пешеходы не могут ходить, проезжающие автомобили стаскивает на пешеходов (сегодня чуть не задавили мамочку с коляской)", – написал один из жителей дома в сообществе Barnaul 22.

Ступени к подъездам покрыты слоем льда, а с газовых труб и козырьков свисают сосульки, которые могут упасть на головы прохожим.

Жители дома просят обратить внимание на их проблему.

Ранее горожане рассказали о том, что у дома по адресу Цеховая, 19, для пешеходов нет возможности пройти безопасно. Людям приходится выбирать между проезжей частью и нависающим с крыши льдом.