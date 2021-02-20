В Норвегии перестанут наказывать за употребление наркотиков

Власти Норвегии планируют декриминализировать наркотики для личного пользования. Соответствующие изменения предложило Министерство здравоохранения страны.

Lenta со ссылкой на Bloomberg сообщает, что чиновники опирались на рекомендации ООН и рекомендации Всемирной организации здравоохранения. В соответствии с предложенными поправками, в стране перестанут наказывать за употребление наркотиков, а также их приобретение и хранение в небольших количествах для личного пользования. Эти действия останутся незаконными, но не будут наказываться.

"Давно пора заменить наказание помощью", — подчеркнул глава Минздрава Норвегии.