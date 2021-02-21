WhatsApp может запретить миллионам пользователей обмениваться сообщениями

Мессенджер WhatsApp потребовал от пользователей приянтьновые правила конфиденциальности. Если в ближайшее время соглашение не будет принято, юзерам на несколько недель запретят отправлять сообщения и даже читать их, сообщает РЕН ТВ.
Эксперты предполагают, что компания деактивирует аккаунты несогласных пользователей. При этом возможность совершать звонки у тех, кто не примет новые правила, останется.
Новые условия позволят Facebook и WhatsApp обмениваться данными о платежах и транзакциях пользователя. Создатели мессенджера уверяют, что это необходимо для эффективной настройки таргетированной рекламы.
Комментарии
Я уже подумал что как в ю-тубе, будут банить за слова "вакцинация" и "коронавирус" произнесенные в ролике...
А тут...?
"юзерам на несколько недель запретят отправлять сообщения и даже читать их"
Амик, эксперты, на сколько конкретно недель запретят?
На цать недель. А может не запретят.
Мессенджер WhatsApp потребовал от пользователей приянтьновые правила конфиденциальности.
приянтьновые- капец, вчера наверное хорошо праздник прошел))))))))