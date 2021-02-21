WhatsApp может запретить миллионам пользователей обмениваться сообщениями

Мессенджер WhatsApp потребовал от пользователей приянтьновые правила конфиденциальности. Если в ближайшее время соглашение не будет принято, юзерам на несколько недель запретят отправлять сообщения и даже читать их, сообщает РЕН ТВ.

Эксперты предполагают, что компания деактивирует аккаунты несогласных пользователей. При этом возможность совершать звонки у тех, кто не примет новые правила, останется.

Новые условия позволят Facebook и WhatsApp обмениваться данными о платежах и транзакциях пользователя. Создатели мессенджера уверяют, что это необходимо для эффективной настройки таргетированной рекламы.