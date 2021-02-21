Врач-онколог Михаил Мяснянкин назвал три неочевидных признака рака ротовой полости. По его словам, стоит обращать внимание на небо и губы.

Как объяснил эксперт в разговоре с Пятым каналом, сигнализировать об онкологии может покалывание в области неба, онемение верхней или нижней губы и также появление определенных болей. Причем такие ощущения возникают на поздних стадиях онкологического заболевания, которые связаны с прорастанием опухоли в нервы и сосудистые пучки.

Также косвенным сигналом рака может служить налет и смена цвета слизистой, раны и язвы на языке и небе, внутренних поверхностях щек.

По словам Мяснянкина, основными факторами развития заболевания считаются употребление алкоголя, жевательной смеси и постоянная механическая травмирование ротой полости, например, протезами.