Авиакомпания UTair вновь запустит рейс из Барнаула в Сургут

Барнаул и Сургут свяжет прямое авиасообщение. Компания UTair открывает данное направление с 30 марта. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю, по вторникам и субботам, на ВС ATR-72.

Время вылета – 21:20 по местному времени. Стоимость перелета – от 5685 рублей в одну сторону. Вместимость судна – до 70 пассажиров.

"Билеты можно приобрести на нашем официальном сайте, на официальном сайте авиакомпании, а также во всех авиакассах города Барнаула и Алтайского края", — уточнили в международном аэропорту краевой столицы.

Кстати, эта авиакомпания в 2010 году уже осуществляла рейсы по маршруту Барнаул – Сургут. Однако это направление тогда не задержалось в программе полетов UTair. В 2015-м его возобновили и сделали ежегодным.