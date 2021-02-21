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Расписание пригородных поездов изменили в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Это связано с праздничными днями
Фото: lifejournal.com

Фото: lifejournal.com

Февральские и мартовские праздники стали причиной изменения расписания пригородных поездов в Алтайском крае. В связи с перераспределением пассажирских потоков некоторые поезда были отменены, а другие добавлены. Список изменений предоставили в АО "Алтай-Пригород"

21 февраля и 7 марта 2021 года отменен электропоезд № 6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).

22 февраля и 8 марта отменен поезд № 6776/6775 Сузун – Барнаул (4:01, 6:55). Вместо него назначен № 6001 Озерки – Барнаул (5:35, 6:55).

22, 23 февраля и 8 марта отменены электропоезда:

– № 6020 Барнаул – Красный Боец (18:36, 20:36);

– № 6021 Озерки – Барнаул (4:34, 5:56);

– № 6101 Депо – Барнаул (7:06, 7:45);

– № 7205 Заринская – Барнаул (6:50, 8:25);

23 февраля назначены поезда:

– № 6111 Барнаул – Ребриха (9:04, 12:06);
– № 6112 Ребриха – Барнаул (13:38, 16:36).

23 февраля и 8 марта назначен электропоезд № 6227 Заринская – Барнаул (14:40, 16:47).

24 февраля и 9 марта отменен электропоезд № 6001 Озерки – Барнаул (5:35, 6:55). Вместо него назначен № 6776/6775 Сузун – Барнаул (4:01, 6:55).

Все остальные поезда будут ходить по прежнему графику. В другие дни февраля и марта расписание всех пригородных поездов будет в соответствии с действующим расписанием.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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