Неизвестный выстрелил в машину на перекрестке улиц в Барнауле

Барнаулец рассказал о неизвестном стрелке, повредившем заднее стекло автомобиля. Мужчина предупредил об угрозе жителей краевой столицы в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

"Вчера вечером на перекрестке Георгиева — 50 лет СССР стоял на светофоре, загорелся зелёный, начал трогаться и услышал громкий хлопок, потом уже понял, что разбилось заднее стекло автомобиля", — поведал водитель.

По его словам, на следующий день он рассмотрел повреждение и пришел к выводу, что небольшое отверстие появилось в результате выстрела.

Автолюбитель исключает вариант случайного попадания камня, так как в момент происшествия все только начинали трогаться перед светофором, а рядом никто не проезжал.