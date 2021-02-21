Хоккеисты "Динамо-Алтай" выиграли первенство ВХЛ

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" стали победителями регулярного сезона первенства ВХЛ. 21 февраля в заключительном матче первого этапа турнира барнаульцы на своем льду выиграли у саратовского "Кристалла" со счетом 5:1.

По две шайбы в составе алтайской команды забросили Игорь Карпов и Сергей Рябухин. Еще одним точным броском отметился Гафар Сатаров.

"Чебоксары", которые до последней игры опережали барнаульцев на одно очко, в последнем матче этапа на своем льду проиграли "Челнам" из Набережных Челнов 1:2 и уступили пальму первенства барнаульским хоккеистам.

"Динамо-Алтай" завершило регулярный сезон, набрав 59 очков. У команды из столицы Чувашии на один балл меньше. Теперь подопечные Александра Усачева, как победители регулярного первенства, автоматически попали в полуфинал плей-офф "Кубка Федерации".

Там барнаульцы сыграют с победителем четвертьфинальной серии между курганским "Юниором" и саратовским "Кристаллом". Таким образом, следующие официальные матчи "Динамо-Алтай" проведет уже в марте.