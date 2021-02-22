Эксперт рассказал, как проверить автомобиль перед покупкой на вторичном рынке

Основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль раскрыл способы проверки автомобиля перед покупкой из вторых рук. Его слова приводит ИА "Прайм".

По данным эксперта, прежде всего следует проверить машину через специальные сервисы, которые предоставляют актуальные сведения о числе владельцев, фактах участия в ДТП и нахождении транспорта в розыске.

При этом важно внимательно осмотреть автомобиль и лично. Мигаль рекомендует делать это в светлое время суток на открытом пространстве, чтобы разглядеть все неисправности. В частности, стоит обратить внимание на болты, которыми крепятся детали кузова, лакокрасочное покрытие и другие части автомобиля.

Помимо этого, стоит насторожиться, если у машины есть ржавчина. Такой дефект свидетельствует о тяжелой аварии, плохом состоянии кузова или о том, что транспорт тонул. Последний нюанс касается в основном машин из Японии, где частые ливни и тайфуны затапливают целые кварталы. Узнать залитую машину можно по специфическому запаху салона, который нельзя выветрить и "заглушить" ароматизаторами.