Лидер "КВН-Алтай" ответил на доводы властей по поводу закрытия лиги

Руководитель официальной краевой лиги "КВН-Алтай" Андрей Новиков опубликовал на YouTube ролик, где прокомментировал заявление властей по поводу закрытия лиги. В видео он опровергает "факты" от Центра управления регионом (ЦУР), которые кратко объясняют, "что не так с лигой "КВН-Алтай".

"Официальные комментарии чиновников вынудили меня отреагировать. Во-первых, потому что их аргументы, мягко говоря, не соответствуют действительности. Во-вторых, они обесценивают то, что лига #КВНАЛТАЙ​ делала все эти годы: и нашу работу, и труд команд КВН, которые играли у нас, и наших зрителей, и наших партнеров. Мне кажется, что общение в таком ключе как минимум некорректно", – говорится в описании к видеоролику.

Так, уже в видео Новиков развеял утверждение властей, что КВН в Алтайском крае перестал быть массовым и что "в нем участвуют около 100 человек из Барнаула и Рубцовска". "Думаю, этот факт очень расстроит 18 бийских команд, выступавших на последней игре, да и ребята из Заринска и Павловска удивятся, что их не существует", – сказал он, отметив, что победителями прошлой игры стали ребята из Сычевки Смоленского района.

Также Новиков прокомментировал то, что лига не зарегистрирована как НКО и не претендовала на гранты. По его словам, это чистая правда, но в этом нет ничего плохого, так как члены лиги не хотели "участвовать в не очень прозрачных схемах, когда просить деньги надо на одно, а тратить – на другое".

Кроме того, лидер "КВН-Алтай" ответил и на другие "веселые картинки" ЦУРа. В частности, он не согласился с тем, что у лиги нет спонсоров, рассказал, почему не живет в Алтайском крае и назвал "набором слов" утверждение, что лига "не запустила проект краевых игр".

По итогу Новиков пришел к выводу, что заявления чиновников свидетельствуют о том, что они "не знают, о чем говорят".

Напомним, о закрытии лиги "КВН-Алтай" после восьми лет успешной работы Андрей Новиков объявил на YouTube 18 февраля. По его словам, в этом году организация не смогла найти деньги на поездку команд на Сочинский фестиваль, а также на аренду зала для игр.