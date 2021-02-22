Парковку автомобилей в Барнауле запретили еще на двух оживленных участках

В Барнауле с 22 февраля ограничили остановку и стоянку автомобилей на участке улицы Молодежной и проезде Канатном. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Уточняется, что в целях беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники на нечетной стороне улицы Молодежной (от проспекта Ленина до дома № 7) проходят работы по установке дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку автомобилей в ночное время. При этом на четной стороне проезда Канатного (от ул. Нагорной до здания № 83 к3 по проезду Канатному) аналогичные ограничения будут действовать на постоянной основе.

В пресс-службе подчеркнули, что в случае возникновения трудностей при уборке снега возможно введение вышеуказанных ограничений на дополнительных участках улично-дорожной сети. Автомобилистов призвали с пониманием отнестись к ограничениям.