Умерла звезда "Семнадцати мгновений весны" Екатерина Градова

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова скончалась в Москве на 75-м году жизни. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщила директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина, пишет ТАСС.

Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Наибольшую популярность актриса получила после выхода 12-серийного фильма "Семнадцать мгновений весны" в 1973 году, в котором она сыграла роль радистки Кэт. Также Градова снялась в таких известных фильмах, как "Рождение", "Таблетку под язык", "Место встречи изменить нельзя" и "Гнездо глухаря".

Кроме того, с 1969 по 1971 год Екатерина Градова была актрисой Московского академического драматического Театра имени Маяковского, а с 1971 по 1987 год играла в Московском академическом Театре Сатиры.