Алтай вошел в число лучших курортов для реабилитации после коронавируса

Эксперты назвали Алтайский край одним из лучших курортов для оздоровительного отдыха. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования гостиниц и жилья Едем-в-Гости.ру.

Как отмечается, для перезагрузки организма жители мегаполисов едут именно на Алтай. Здешний воздух особенно полезен для астматиков, а особое внимание специалисты обратили на Белокуриху. По их данным, именно в этом городе-курорте есть азотно-кремнистые термальные источники и здесь же можно пройти пелоидотерапию — лечение грязевыми процедурами.

Кроме того, стоимость проживания в Белокурихе относительно невысока — в отеле она составляет от 1299 рублей в сутки и от шести тысяч рублей — в гостиничном комплексе.

В целом же первые места в рейтинге лучших курортных направлений для оздоровления заняли Кавминводы, Крым и Краснодарский край, а четвертое и пятое заняли Краснодарский край и Сибирь, где как раз и упоминается Алтай.