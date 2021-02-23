Губернатор и спикер АКЗС поздравили жителей Алтайского края с 23 Февраля

Губернатор Виктор Томенко и председатель регионального парламента Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем защитника Отечества. Поздравление опубликовала пресс-служба краевого правительства.
"Многие жители региона и сегодня продолжают славные традиции отцов и дедов, выбрав военные профессии. Кроме того, ежегодно с Алтая призывают в ряды Вооруженных cил Российской Федерации около пяти тысяч человек, – говорится в поздравлении. – Мы гордимся тем, что наши ребята проходят службу в различных частях страны – от Камчатки до Калининграда. Армейский опыт помогает им становиться сильнее, ответственнее, достигать поставленных целей в любых сферах!"
Первые лица региона поблагодарили ветеранов ВОВ, а также участников других войн, защищавших национальные интересы страны и тех людей, которые сейчас охраняют безопасность россиян.
Они подчеркнули, что в Алтайском крае чтят память земляков, отдавших жизни за мир и свободу сограждан. Именно на примере их подвигов выросли новые поколения защитников Отечества, подчеркнули Томенко и Романенко.
Губернатор региона также записал видеопоздравление. Его опубликовали в социальных сетях.
Комментарии
Не губернатор, а мальчик... )))
На хряще его поздравления видали.
С Днем Советской Армии и Военно-морского Флота!
За нашу Советскую Родину!
С Днем Советской Армии и Военно-морского Флота!
За нашу Советскую Родину!
Только так!
Служу Советскому Союзу
85-87
Опухший, или мне показалось?
А разве Томенко- Романенко служили?
Прикольно, откосив от армии, мужиков поздравлять
На басмача бухгалтер смахивает
Служу Советскому Союзу
85-87
Я тоже в эти годы служил
На басмача бухгалтер смахивает
Так он специально, чтобы показать, что оперился уже.
SpayDay – Всемирный день кастрации домашних животных – ежегодно проводится в последний вторник февраля. В этом году он выпадает на 23 февраля. Акция SpayDay пройдет в седьмой раз в России и в 27-й раз – в мире.
С праздником кастрации гражданин губер!
23.02.2021 11:40
- гость -
Там и кастрировать-то нечего. В Норильске всё отморожено.
На фоне вымирающей когда-то ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ. Пошлые поздравления от коррумпированной власти. Цинизм зашкаливает.
Лучше бы забил и не поздравлял ? До чего же обозлённые многие