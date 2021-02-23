Губернатор и спикер АКЗС поздравили жителей Алтайского края с 23 Февраля

Губернатор Виктор Томенко и председатель регионального парламента Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем защитника Отечества. Поздравление опубликовала пресс-служба краевого правительства.

"Многие жители региона и сегодня продолжают славные традиции отцов и дедов, выбрав военные профессии. Кроме того, ежегодно с Алтая призывают в ряды Вооруженных cил Российской Федерации около пяти тысяч человек, – говорится в поздравлении. – Мы гордимся тем, что наши ребята проходят службу в различных частях страны – от Камчатки до Калининграда. Армейский опыт помогает им становиться сильнее, ответственнее, достигать поставленных целей в любых сферах!"

Первые лица региона поблагодарили ветеранов ВОВ, а также участников других войн, защищавших национальные интересы страны и тех людей, которые сейчас охраняют безопасность россиян.

Они подчеркнули, что в Алтайском крае чтят память земляков, отдавших жизни за мир и свободу сограждан. Именно на примере их подвигов выросли новые поколения защитников Отечества, подчеркнули Томенко и Романенко.

Губернатор региона также записал видеопоздравление. Его опубликовали в социальных сетях.