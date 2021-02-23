Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Видео

Российский лидер Владимир Путин записал видеообращение к россиянам, в котором поздравил военных и ветеранов с Днем защитника Отечества. Ролик опубликован на YouTube-канале RT на русском.

"Конечно, самые теплые слова благодарности ветеранам – великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться, – подчеркнул президент. – Мы помним эти заветы, помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов".

Путин уточнил, что все россияне несут ответственность за развитие страны, но для военных – это призвание и долг.

"Поэтому ратная профессия всегда была уделом волевых, отважных и сильных духом, – заключил глава государства. – И мы знаем, уверены, что в наших Вооруженных силах служат именно такие люди".

Президент подчеркнул, что россияне гордятся боеспособностью, выучкой и технической оснащенностью национальных войск. Их авторитет постоянно растет, констатировал Путин.

Особенно российский лидер выделил роль офицеров, которые были и остаются "примером высокого профессионализма благородства, выдержки и чести".

Путин поблагодарил военных за достойное исполнение воинского долга и пожелал им крепкого здоровья и всего самого доброго.