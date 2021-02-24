Первый отель открылся в туркластере "Белокуриха горная"

В туркластере "Белокуриха горная" заработал первый отель. Он называется "Олимп-парк" и находится недалеко от горнолыжного комплекса "Мишина гора" и нового лыжно-биатлонного стадиона. В гостинице 27 номеров.

Отель построил бийский предприниматель Николай Кавун. Бизнесмен вложил в проект порядка 300 млн рублей. Согласно предварительным расчетам, окупиться гостиница должна за 8-9 лет. При этом руководство курорта отмечает ажиотаж среди инвесторов.

"У нас в списке примерно 20-25 инвесторов, которые приобрели землю. Практически каждую неделю у нас проходят переговоры с новыми инвесторами. Поэтому мы считаем, что "Белокуриха-2" заработала, она готова, здесь все есть", – цитируют заместителя директора АО "Курорт Белокуриха" Олега Акимова "Вести Алтай".

Напомним, туркомплекс "Белокуриха Горная" (ранее носил название "Белокуриха-2") – первый за постсоветскую историю России курорт, который строится с нуля. Проект создается в рамках федеральной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма".