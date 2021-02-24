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Новости

Первый отель открылся в туркластере "Белокуриха горная"

, ИА "Амител"
Гостиница находится недалеко от нового лыжно-биатлонного стадиона
Фото: скриншот из видео 'Вести Алтай'

Фото: скриншот из видео "Вести Алтай"

В туркластере "Белокуриха горная" заработал первый отель. Он называется "Олимп-парк" и находится недалеко от горнолыжного комплекса "Мишина гора" и нового лыжно-биатлонного стадиона. В гостинице 27 номеров.

Отель построил бийский предприниматель Николай Кавун. Бизнесмен вложил в проект порядка 300 млн рублей. Согласно предварительным расчетам, окупиться гостиница должна за 8-9 лет. При этом руководство курорта отмечает ажиотаж среди инвесторов. 

"У нас в списке примерно 20-25 инвесторов, которые приобрели землю. Практически каждую неделю у нас проходят переговоры с новыми инвесторами. Поэтому мы считаем, что "Белокуриха-2" заработала, она готова, здесь все есть", – цитируют заместителя директора АО "Курорт Белокуриха" Олега Акимова "Вести Алтай".

Напомним, туркомплекс "Белокуриха Горная" (ранее носил название "Белокуриха-2") – первый за постсоветскую историю России курорт, который строится с нуля. Проект создается в рамках федеральной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма".

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

24.02.2021 10:10
- гость -

А причем тут какой то заместитель акимов и федеральная программа?

24.02.2021 10:25
с места

"Практически каждую неделю у нас проходят переговоры с новыми инвесторами"

Давай, Олег, рассказывай нам сказки венского леса. Мы это уже слышим про переговоры лет 5-6. Нет там никакого интереса, скажи честно. Все переговоры заходят в тупик по причине того, что замануха с федеральной программой не проходит. А крупный бизнес умеет считать деньги. А все потому, что какой-то местный дядя (не будем называть его имя), сначала скупил там все земли за бесценок, потом используя лояльность губернатора продавил инвестиционную программу, за бюджетный счет построил серпантин, а теперь пытается толкнуть участки за такие деньги, что срок окупаемости оказывается совершенно невыгоден инвестору. Ну казалось бы, делайте там свой бизнес, продавайте по каким угодно ценам. Но нет! Нам подавай бюджетные деньги!

24.02.2021 10:33
- гость -

Как утверждают представители главного инвестора, компании "Курорт Белокуриха" - интерес к проекту большой. Изначально планировалось строить места размещения для 3,5 тысяч отдыхающих, сегодня уже говорят о 4,5 тысячах. Общий объём капиталовложений оценивается в сумму порядка 10 млрд. рублей.

Среди желающих открыть свой бизнес в Белокурихе-2 компании из Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской областей, Ханты-Мансийского АО и Москвы. Интересуются проектом и зарубежные компании, так уже достоверно известно, что на новом курорте появится гостиница известной сети "Хилтон"
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Это статья из открытых источников, 2015 год. Как говорится, делайте выводы сами...

24.02.2021 11:24
Итальянец

Места там знатные! Нужно туда направлять всё, что связано со спортом и развлекухой. А старую курортно-лечебную Белокуриху рекультивировать. Убрать парковки под окнами санаториев, вернуть газоны обратно, восстановить насаждения на склонах гор вырубленные под горнолыжку, ограничить въезд автотранспорта в курортную зону.

24.02.2021 11:28
- гость -

24.02.2021 10:33
- гость -

И что? Тогда собирали строить, сегодня уже работает.

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