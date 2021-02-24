Пьяные пассажиры устроили дебош перед вылетом из Новосибирска. Видео

Двое пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош в самолете, который готовился вылетать из Новосибирска. Инцидент произошел накануне, в День защитника Отечества.
Сначала мужчины оскорбляли окружающих, а когда на борт поднялись сотрудники транспортной полиции, переключились на них. Дебоширы отказались самостоятельно покидать салон, оскорбили и применили силу в отношении стража порядка. Мужчин доставили в дежурную часть, где они продолжили свои агрессивные действия.
Возбуждены уголовные дела по факту публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции.
Комментарии
А как пьяные прошли в самолет.
У ментов выдержка железная.
проспится. принесет извинения.
Надеюсь "ребята" хорошо влетели... если они не круче чем эти работники полиции!?
Да, менты другие стали, может из-за камеры. Нервы железные. На камере видно, что он оказал сопротивление, при желании можно посадить на 5 лет
На зону и петушить их там лет 5!
24.02.2021 10:23
Лапоть
Все дело в том, что если гражданского ударит полицейский, то будет отвечать по закону, если гражданского изобьет до потери сознания, просто так, без причины росгвардеец или омоновец, то никто силовика не накажут, а может даже и поощрят!
Прошу не путать полицейских и омон, росгвардию. Это две разных структуры. В омон и росгвардию идут люди умеющие головой только кирпичи ломать, а в полицию - еще немного думающие головой
Теперь лет 5 не будут отмечать День защитника.
2 быдлятинам место на зоне
В суде плакаться и умолять не садить будут
они же не на митинге были
там умеют пинать в живот и размазывать по дороге
Что за люди эти хулиганы? Что у них в голове вообще? Ну выпил, сиди ты тихо не отсвечивай и улетишь куда хотел. На ровном месте начали быковать, сейчас получат срок по полной
Да они летать боятся, слабаки
Занести в чёрный список авиакомпаний , пусть теперь на перекладных добираются .
не заступайтесь за пьяных, кто знает, что им придет в их дурную голову во время полета, потом поздно будет
Быстрее бы ввели социальный рейтинг!
Ну этих садить надо. Реально на минтингах бьют, а кому действительно ввалить надо, так присядьте пожалуйста