Пьяные пассажиры устроили дебош перед вылетом из Новосибирска. Видео

Двое пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош в самолете, который готовился вылетать из Новосибирска. Инцидент произошел накануне, в День защитника Отечества.

Сначала мужчины оскорбляли окружающих, а когда на борт поднялись сотрудники транспортной полиции, переключились на них. Дебоширы отказались самостоятельно покидать салон, оскорбили и применили силу в отношении стража порядка. Мужчин доставили в дежурную часть, где они продолжили свои агрессивные действия.

Возбуждены уголовные дела по факту публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции.