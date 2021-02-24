Власти Алтайского края назвали стоимость путевок в детские летние лагеря

В Алтайском крае обсудили организацию работы детских загородных лагерей, стоимость путевок и продолжительность смены. Заседание межведомственной комиссии состоялось в региональном Минобрнауки.

Большинство присутствующих одобрили 14-дневную смену. По словам министра образования края Максима Костенко, в лагерях, где есть такая возможность, смена может составить три недели. Стоимость путевок летом 2021 года – 18 500 рублей (на 14 дней) и 27 500 рублей (на 21 день).

На заседании обсудили меры государственной поддержки, в том числе семьям с детьми до 15 лет, сотрудникам органов госвласти Алтайского края и краевых госучреждений с детьми до 15 лет, многодетным семьям, детям-инвалидам и сиротам, детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Софинансирование путевок будет идти за счет средств краевого и муниципальных бюджетов, уточняют в региональном Минобрнауки.

Заявочная кампания на софинансирование путевок начнется 1 марта. Подать документы можно будет через автоматизированную информационную систему на портале zayavka22.ru. Регистрацию нужно пройти в консультационных пунктах муниципальных органов управления образованием, школ, организаций отдыха детей и их оздоровления.

Напомним, летом 2020 года дети не смогли отдохнуть в лагерях Алтайского края. Такое решение власти приняли из-за сложной эпидобстановки в связи с пандемией коронавируса.