В Рубцовске перед гаражом пенсионера установили два столба и накидали земли у ворот

83-летний житель Рубцовска пожаловался на компанию "Алтайкрайэнерго", которая без предупреждения установила две электроопоры у его гаража по переулку Семафорному, 4а. Об этом пишет портал "вРубцовске".

О работах горожанину по телефону рассказал знакомый. Когда мужчина пришел на место, то не смог открыть ворота, поскольку прямо под ними рабочие накидали землю, которая вскоре замерзла.

"Теперь я как раньше ворота настежь не смогу открыть, а учитывая то, что у нас возле гаражей и раньше было не развернуться, теперь и вовсе не знаю, как буду выгонять машину", – посетовал рубцовчанин.

При этом, как отмечает издание, установить опоры можно было и в другом месте. Однако в этом случае пришлось бы убирать горы снега, что уже экономически невыгодно.

Мужчина рассказал, что уже ездил с товарищем в рубцовский филиал "Алтайкрайэнерго", но выяснить, кто и на каком основании установил у гаража столбы, не удалось, поскольку ни внятного ответа, ни согласованного плана работ горожане не получили. Убирать замерзшую землю у гаража, по словам пенсионера, также отказались.