Россиян предупредили о наступлении новой климатической эпохи

Непривычное сочетание морозов и осадков нынешней зимой связано с наступлением новой климатической эпохи. Об этом "Российской газете" рассказала главный специалист метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова.

По ее словам, погода в феврале была очень необычной: холодной и при этом снежной, что бывает нечасто.

"Налицо ярко выраженная меридианальность атмосферной циркуляции. Это может говорить только о том, что меняется климат, наступила другая климатическая эпоха", — подчеркнула Позднякова.

При этом метеоролог уточнила, что перемена климата началась не сегодня, а около 5-7 лет назад, и не исключено, что в последующие годы погодных катаклизмов станет еще больше.